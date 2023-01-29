Завод Hyundai намерен возобновить производство в Санкт-Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

29 января 2023, 13:00 Елена Соколова

Фото: hyundai.ru

Предприятие приостановило работу в Северной столице России в марте 2022 года.

Автоконцерн Hyundai намерен снова производить автомобили на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль, сообщают местные СМИ.

Свои намерения он озвучил в ходе встречи, которая произошла в Образовательном центре корейского языка и культуры Института им. короля Седжона. На сегодняшний день автоконцерн прорабатывает пути возобновления работы в Петербурге.

Хенчхоль подчеркнул, что идут переговоры с Минпромторгом и властями города, и что в администрации Петербурга также заинтересованы в возобновлении работы предприятия. Также глава завода Hyundai отметил, что любит Россию.

Подчеркнём, что завод Hyundai прекратил выпускать машины в прошлом году из-за проблем с логистикой. Далее предприятие закрыли, а работников уволили.