Завод Hyundai намерен возобновить производство в Санкт-Петербурге

Предприятие приостановило работу в Северной столице России в марте 2022 года.
Автоконцерн Hyundai намерен снова производить автомобили на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль, сообщают местные СМИ.
Свои намерения он озвучил в ходе встречи, которая произошла в Образовательном центре корейского языка и культуры Института им. короля Седжона. На сегодняшний день автоконцерн прорабатывает пути возобновления работы в Петербурге.
Хенчхоль подчеркнул, что идут переговоры с Минпромторгом и властями города, и что в администрации Петербурга также заинтересованы в возобновлении работы предприятия. Также глава завода Hyundai отметил, что любит Россию.
Подчеркнём, что завод Hyundai прекратил выпускать машины в прошлом году из-за проблем с логистикой. Далее предприятие закрыли, а работников уволили.
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