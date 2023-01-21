В Санкт-Петербурге через 2 недели начнутся продажи нового «Москвича»

Кроссовер можно будет приобрести уже в феврале в дилерских центрах.
Жители Санкт-Петербурга уже в следующем месяце смогут приобрести новые кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е», сообщают СМИ.
Дилеры заверили, что стоимость автомобиля составит 1,5-2 миллиона рублей. Однако сколько будет комплектаций, а также какие в них будут удобства и дополнительные опции, не раскрывается.
Тем не менее, новый «Москвич» является собратом китайского кроссовера JAC JS4/X4, который в КНР продается на 500 тысяч рублей дешевле. И, что на отечественный аналог не будет устанавливаться 1,6-литровый мотор, россиянам доступен только 1,5 литровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил. Также у бензинового «Москвича» будет две версии – с механической КПП и с вариатором.
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