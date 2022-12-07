«Москвич» с роскосыми китайскими глазами

Аргументы Недели → Авто 13+

7 декабря 2022, 11:14

23 ноября на суд публики выкатили очень симпатичный автомобиль, компактный кроссовер «Москвич 3». Владельцем товарных знаков завода с эмблемой «Москвич» с 2009 г. является германская фирма Volkswagen AG («Фольксваген»), однако выпуск самих машин под этой торговой маркой возобновлять не стала и перевела автомобильный бренд «Москвич» в разряд «спящих». В мае французский автоконцерн Renault практически передал свой завод «Рено Россия» (то, что от АЗЛК осталось) правительству Москвы. Вот и появились свободные площади, было бы глупо не воспользоваться оборудованными всем необходимым цехами. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на «Москвич». Теперь, согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический (в планах) и седан.



Автомобиль некрупный, но вполне обещает быть востребованным. Цена этого автошедевра, правда, не слишком радует – 1, 6–2, 4 млн рублей в зависимости от комплектации. Не досанкционный «Дастер», не «Лада Веста Кросс». Что это за автомобиль? Технические характеристики скажут достаточно для тех, кто разбирается в автомашинах. Дизельного двигателя нет, атмосферный бензиновый объёмом 1, 6 литра выдаёт невыдающиеся 109 л.с, полуторалитровый с турбонаддувом – 150 л.с. Второй уже повеселее! Но не ураган. Вариатор или 6-ступенчатая механическая коробка переключения передач – на выбор. Оснащение – космос. Откуда, понятно – машина без каких-либо оговорок является переименованным китайским кроссовером JAC JS4. Производство запущено, до конца года, по разным данным, должны выпустить то ли 400, то ли 600 автомобилей. На следующий год планы выпуска более солидные – 50 тыс. экземпляров.



В крошечном по меркам автомобилестроения цехе осуществляется крупноузловая сборка машинокомплектов, поставленных из Китая. Там, у наших восточных соседей, абсолютно готовая машина сходит с конвейера, с кузова снимают двигатель, колёса, подвеску и всё вместе отправляют в Москву. А на «Москвиче» происходит обратный процесс. Берём готовый кузов, ставим на тележку и возим его от подъёмника к подъёмнику – собираем. Можно предположить, что тут есть какая-то выгода, влияющая на конечную цену по линии таможни, – официально это не машина, а набор деталей. Но, скорее всего, локализация производства «Москвичей» с китайской родословной запланирована, и с чего-то надо начинать. Будут постепенно заменять импортные компоненты на отечественные. Насколько быстро, сказать трудно.



В России начали выпускать фургоны, лицензионные микроавтобусы и грузовички Sollers Atlant и Sollers Argo. Новая автомобильная марка появилась у россиян благодаря китайской фирме JAC («Москвич 3»!): теперь вместо Ford Transit на заводе в Татарстане собирают коммерческий транспорт. Линейка Sollers не секрет: речь идёт о заднеприводных машинах полной массой от 2, 5 до 4, 2 тонны с двигателями экокласса Евро-5 и солидным набором базового оборудования.



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