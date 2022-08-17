Автомобилистов начали наказывать за сокрытие номерного знака

Чтобы уйти от камер фиксации нарушений ПДД, водители идут на различные ухищрения. Например, некоторые умельцы заклеивают буквы на номере чёрной изолентой или просто затирают цифры. Специальный алгоритм вычисления нарушителей позволяет определить подделку номера. Разработчики устройств вынуждены реагировать на уловки недобросовестных водителей и создавать новые инструменты борьбы с ними.
Водителей таких машин вызывают в ГИБДД на специальные комиссии. За подделку номерных знаков в России предусмотрено административное наказание. Комплекс при считывании автомобильного номера реагирует на светоотражающий фон. Благодаря этому камера способна видеть буквы и цифры даже в тёмное время суток. При обнаружении отклонений, камера отравляет снимок на дополнительную проверку. Машина «пробивается по базе данных» с целью определения марки и владельца. Устройство способно сопоставить множество автомобилей похожих марок со схожими номерами. Уйти от ответственности водителю в любом случае не получится.
Если правоохранителям удаётся доказать факт подделки номера, то водителя ждёт денежное наказание или лишение водительских прав. Однако если автомобиль выступает единственным источником дохода, то лишения прав можно избежать. При этом штраф всё же придётся оплатить.
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