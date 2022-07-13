Рынок новых автомобилей в России упал на 57%

Эксперты не сомневаются в том, что отечественный рынок новых автомобилей в текущем году ощутимо просядет.
Согласно проведённому социологическому исследованию, около 70% автолюбителей хотели бы приобрести новый автомобиль. При этом лишь 18% приняли твёрдое решение о покупке. Среди предпочтений японские и корейские бренды – Toyota, Hyundai и Kia. На российской Lada хотели бы остановить свой выбор лишь 12% респондентов.
А между тем практически все российские заводы, собирающие иномарки, стоят. Некоторые бренды, такие как Renault и General Motors приняли решение вообще оставить рынок РФ. Отечественные же предприятия вынуждены временно перейти на выпуск крайне облегчённых вариантов своих моделей. Поэтому специалисты предполагают, что в 2022 году падение продаж может составить от 30 до 50% в сравнении с годом минувшим. Свою весомую роль обязательно сыграет ситуация с санкциями.
Но уже вырисовывается недвусмысленная картина. Так, только за первые полгода 2022 года продажи упали на 57%. Снижение спроса на машины характерно для всех регионов РФ. Лидером же является Башкирия - 64,3%. По имеющимся прогнозам, начиная с 2023 года продажи начнут расти. А ещё через год автомобильный рынок вернётся к своему состоянию до кризиса.
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