Причиной ДТП с участием девяти автомобилей на 38 км МКАД в Ясенево стал отрыв колеса у одной из машин

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8 июля 2022, 09:04

фото из открытых источников

В Москве в пятницу утром массовое ДТП произошло на 38 километре Московской кольцевой автодороги в районе Ясенево. В пресс-службе городского управления ГИБДД назвали причиной аварии отрыв колеса у автомобиля ВАЗ 2114.

В результате ДТП девять автомобилей получили повреждения, - сообщает Агентство городских новостей «Москва». Пострадавших людей, по предварительным данным, нет.

По информации столичного Департамента транспорта, движение машин в районе пересечения МКАД и улицы Паустовского из-за ДТП сильно затруднено. На аварийном участке свободны две полосы для проезда. Еа месте происшествия работают госавтоинспекторы.

Как уточнили в ГИБДД, на 38 км внешней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием девяти единиц транспорта, происшествие стало возможным из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося ранее в крайней правой полосе.