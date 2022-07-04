ГИБДД запретили использовать ручные радары

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4 июля 2022, 09:28

В МВД запретили сотрудникам ГИБДД пользоваться ручными камерами для отлова и наказания нарушителей скоростного режима. Такая инициатива исходит лично от главы ведомства Владимира Колокольцева. По словам полицейских чиновников, более 20 тысяч стационарных и передвижных устройств вполне достаточно для фиксации всех правонарушений.



Ручные приборы появились у представителей тогдашнего ГАИ ещё во времена СССР. Сразу же водители метко прозвали их «фенами». Интересно, что в 2016 году по приказу того же Владимира Колокольцева технику уже запрещали вследствие высокой коррупционной составляющей. Ведь инспектор мог стереть видео и оказывать затем давление на водителей.



Но приборы подвергли доработке и год спустя они снова появились в руках инспекторов ГИБДД. Например, ещё в 2021 году их использовали на крымской трассе «Таврида». Теперь же запрет коснулся и их. Сотрудник ДПС фиксировал на камеру нарушение, составлял протокол и направлял материалы в суд для дальнейших разбирательств. Они вполне могли закончиться и лишением прав. Отныне проступки будут фиксировать исключительно с помощью стационарных или переносных автоматических камер. Вмешательство со стороны человека в их данные, а следовательно, и фальсификации полностью исключены. Кстати, если превышение скорости зафиксировала дорожная камера, максимальное наказание составит сегодня 5 тысяч рублей без лишения водителя его прав.



