Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: сегодня параллельный импорт не работает

Аргументы Недели → Авто 13+

2 июля 2022, 14:50 Источник: Говорит Москва

фото из открытых источников

В Россию по параллельному импорту разрешили завозить автомобили брендов Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi и Toyota.

Минпромторг РФ в начале мая утвердил список товаров для ввоза, но происходят затруднения с логистикой, сейчас препятствия создают еще и бюрократические процедуры.

В Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" объяснили, что речь идёт о таможне, сертификации, гарантийном обслуживании.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что ситуацию нужно исправлять как можно скорее, - передаёт радиостанция "Говорит Москва". По мнению эксперта, российский автопром придёт восстанавливаться несколько лет.

Ян Хайцеэр рассказал, что все боятся и почему-то не хотят производить отмену технического регламента Таможенного союза. По его словам, если он будет отменён, значит, не будет действовать этот пункт, у таможни будут развязаны руки и прочих организаций, которые контролируют процесс.

По данным эксперта, в Минпромторге готовится некий документ, там пытаются найти лазейку для того, чтобы разрешить возможность параллельного импорта. Но документ несовершенен, а действовать нужно очень быстро. "Те логистические цепочки, которые были разработаны для возможности параллельного импорта и в запчастях, и в автомобилях надо использовать, насыщать страну спецтехникой и автомобилями нужно", - отметил он.

Хайцеэр подчеркнул, что действующих мер для реализации параллельного импорта недостаточно.