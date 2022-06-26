ОСАГО для автолюбителей может подорожать на 15%, кроме прилежных водителей

Центробанк готовит проект приказа, дающий возможность страховым компаниям менять стоимость базового тарифа в обе стороны. При этом подорожание для владельцев машин ориентировочно составит от 10 до 15%. Впрочем, документ ещё находится на стадии обсуждения, которое продлится до конца июня. Дата же вступления в силу директивы пока держится втайне.
Пересмотр цены полиса обусловлен сразу несколькими причинами. Главная из них – резкий подъём прайса на комплектующие. По некоторым данным оно составляет 30%. В результате стоимость ремонта может перекрыть максимальную сумму возмещения, которую предусматривает законодательство по ОСАГО. Кроме того, по многим водителям страховщики несут убытки вследствие частых случаев попадания в ДТП (например, речь идёт о таксистах).
Например, по легковым машинам минимальная и максимальная стоимость полиса находится на уровне 2200 и 5980 рублей. Если же нововведения вступят в силу, то шкала может составить 1640 – 7530 тысяч рублей. Текущий пересмотр коридора имел место в самом начале 2022 года. Тогда расширение коридора составило 10%. Но вся пикантность ситуации состояла в том, что прилежные водители практически не ощутили на себе подорожание.
Эксперты говорят, что предложенные поправки направлены на либерализацию рынка ОСАГО. Водители, часто попадающие в ДТП, должны платить за полис больше. В свою очередь для дисциплинированных владельцев условия более чем лояльные.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Белый дом: США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине
МО РФ: в результате ударов авиации и «Калибров» утратили боеспособность три бригады из стратегических резервов армии Украины
Песков: Путин 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, не будет выступать с речью или заявлением
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: наемники из Франции, Польши, Германии и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие
Жители британского Рединга, приютившие украинских беженцев, просят их подыскать другое жилье: «это продолжается слишком долго»
- #ЗАУГЛОМ Блокада Калининграда: Литва, как Украина, теряет земли, полученные в СССР
- 23.06 19:09 Автоэксперт Виктор Похмелкин: к концу года техническое обслуживание автомобилей подорожает, в ряде случаев ремонт будет невозможен
- 23.06 11:18 Рынок переполнен заложенными банкам автомобилями
- 21.06 18:59 С УАЗа выносили машины по запчастям
- 16.06 21:17 Путин поручил правительству РФ до 1 сентября подготовить новую стратегию автомобильной промышленности
- Telegram | (Подписаться) Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине