ОСАГО для автолюбителей может подорожать на 15%, кроме прилежных водителей

Аргументы Недели → Авто 13+

26 июня 2022, 20:10

Центробанк готовит проект приказа, дающий возможность страховым компаниям менять стоимость базового тарифа в обе стороны. При этом подорожание для владельцев машин ориентировочно составит от 10 до 15%. Впрочем, документ ещё находится на стадии обсуждения, которое продлится до конца июня. Дата же вступления в силу директивы пока держится втайне.



Пересмотр цены полиса обусловлен сразу несколькими причинами. Главная из них – резкий подъём прайса на комплектующие. По некоторым данным оно составляет 30%. В результате стоимость ремонта может перекрыть максимальную сумму возмещения, которую предусматривает законодательство по ОСАГО. Кроме того, по многим водителям страховщики несут убытки вследствие частых случаев попадания в ДТП (например, речь идёт о таксистах).



Например, по легковым машинам минимальная и максимальная стоимость полиса находится на уровне 2200 и 5980 рублей. Если же нововведения вступят в силу, то шкала может составить 1640 – 7530 тысяч рублей. Текущий пересмотр коридора имел место в самом начале 2022 года. Тогда расширение коридора составило 10%. Но вся пикантность ситуации состояла в том, что прилежные водители практически не ощутили на себе подорожание.



Эксперты говорят, что предложенные поправки направлены на либерализацию рынка ОСАГО. Водители, часто попадающие в ДТП, должны платить за полис больше. В свою очередь для дисциплинированных владельцев условия более чем лояльные.



