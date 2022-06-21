С УАЗа выносили машины по запчастям

Правоохранительные органы завершили следствие по уголовному делу о массовом хищении запчастей с Ульяновского автомобильного завода группой в составе 11 человек. Возглавлял её 40-летний электромонтер предприятия.
Злоумышленники действовали следующим образом. Замаскированные под личные вещи комплектующие проносились через главную проходную и затем прятались в заранее приготовленных тайниках в гаражных боксах. Некоторые сотрудники охраны УАЗа знали об этой схеме, поскольку сами в ней и участвовали. Дальше похищенные запчасти покупали скупщики. В некоторых случаях они специально делали заказы на нужные позиции.
Схема была выявлена ещё в 2021 году. По примерным подсчётам сумма нанесённого ущерба составляет ориентировочно 800 миллионов рублей. При этом большинство фигурантов находится на подписке о невыезде, поскольку они признали свою вину.
На данный момент дело передано на рассмотрение Засвияжского районного суда Ульяновска. Виновников будут судить по пункту «а» части 4 статьи 185 УК РФ. Максимальным наказанием является лишение свободы сроком на 10 лет и приличный денежный штраф.
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