ОСАГО в Приморском крае имеет шанс выйти из «красной» зоны

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16 июня 2022, 07:04

В топе негативных факторов, благодаря которым Приморье оказалось на верхних строчках рейтинга регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО, эксперты выделяют три основных. Это преобладание машин с правым рулём, феномен крайне широкого распространения автоподставщиков и наличие недобросовестных автоюристов.

Здесь чаще всего из регионов Дальнего Востока фиксируют страховые случаи. Данные Российского союза автостраховщиков таковы: с 1 квартала 2021 года по 1 квартал 2022 года количество страховых случаев в Приморье достигло 7,7%. А в среднем по стране этот показатель ниже – 5,1%. При этом высока доля безаварийных водителей с минимальным значением коэффициента «бонус-малус» (КБМ) - то есть - 26,2% при 25,9% по стране.

Налицо парадокс - с одной стороны, фиксируется самая высокая аварийность в стране, но одновременно число законопослушных водителей - выше среднего. Это показывает, что в регионе действует довольно много организованных преступных групп в сфере автострахования. Провоцируют такое положение дел ряд факторов.

Как мы уже отметили, Приморский край разительно отличается от других российских территорий преобладанием б/у автомобилей с правым рулём – их более 80% от общего количества.

Серьёзная проблема - ремонт таких машин по полису добровольного автострахования обходится дорого в силу того, что приходится использовать запчасти исключительно иностранного производства. Рассчитывая объём затрат на поставарийное восстановление, страховщики берут за ориентир цены на новые детали и механизмы. Этим и пользуются нарушители закона - получают наличные по договору ОСАГО и ремонтируют транспорт подержанными деталями и механизмами. Разница стоимости новых и бывших в употреблении запчастей становится прибылью таких «комбинаторов».

Каков итог таких махинаций для автовладельцев? Только 4% страховых возмещений по «автогражданке» в этом году жителям Приморья выплатили в натуральной форме.

Кстати, мошеннические действия со страхованием и автоподставы стали расти и на фоне увеличения количества ДТП, оформленных по Европротоколу, без фиксации со стороны ГИБДД. Если за прошлый год таких документов было 60% от всех оформленных аварий, то уже в апреле-мае 2022 года - 70%.

«Такая ситуация приводит к достаточно высокой доле страховых выплат по ОСАГО в Приморье. По состоянию на 1 июня 2022 года (за прошедший год) в среднем она составила 92 248 руб. (70 610 руб. по стране). Очень высок уровень выплат страховых компаний с учётом расходов на ведение дела - по итогам 2021 года - 168%. Это значит, что на 1 заработанный рубль страховщики выплачивают по убыткам 1,68 рублей. Необходимо принять меры для «обуздания» такой ситуации, чтобы страховщики могли работать по ОСАГО хотя бы в ноль, а не в убыток», - считает вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

Он отмечает, что страховщики в прошлом году отправили в органы внутренних дел Приморья 282 заявления по фактам страховых мошеннических действий, ущерб от которых превысил 71 млн рублей. Однако всего в 7% случаев по таким заявлениям были возбуждены уголовные дела.

«Была проведена определённая работа с сотрудниками правоохранительных органов, и она оказалась эффективной. Прокуратура края заняла достаточно активную позицию – заявления, направленные в полицию по фактам страхового мошенничества, взяла под свой контроль. В результате в Приморье количество возбуждаемых уголовных дел по этому направлению в 1 квартале 2022 года возросло практически в 2,5 раза – до 17%, а по предварительным итогам 2 квартала – 20%», - объяснил Сергей Ефремов.

Усиление такой работы со стороны правоохранителей дало результат. Задержаны злоумышленники, которые занимались автоподставами в Приморском крае. Всемерную поддержку в этом направлении полиции и пострадавшим пообещали и власти региона.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков заверил, что при таком раскладе есть перспектива увидеть Приморье в «жёлтой» зоне рейтинга регионов РСА уже к концу года.