В Госдуме поддержали предложение ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров

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5 мая 2022, 09:02

фото: pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение о введении ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности) для владельцев электросамокатов и скутеров.

Комментируя идею о введении ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров Агентству городских новостей "Москва", Аксаков сообщил, что это особенно актуально в начале лета, и реализация предложения может быть осуществлена в короткий срок.

Парламентарий отметил, что в летний сезон число самокатчиков и скутерщиков значительно возрастает, и можно было бы рассмотреть в мае-июне, чтобы снизить риски ДТП, связанных с этим видом транспорта.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении ОСАГО для владельцев средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров.