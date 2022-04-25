Южноуральский автоэксперт Лев Воропаев поддержал решение о продлении водительских прав

Аргументы Недели. Челябинск → Авто 13+

25 апреля 2022, 13:39 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Оно позволит снизить административную нагрузку на граждан и бизнес в период санкций.



Как ранее стало известно, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении водительских удостоверений. Эта мера распространяется на документы, действие которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Она позволит снизить административную нагрузку на граждан и бизнес в период санкций, а также упростит логистику товаров.

В Управлении ГИБДД по Челябинской области сообщили, что удостоверения будут продлеваться автоматически. Нововведение распространяется как на обычных водителей, так и тех, кто управляет транспортом в рамках трудовой и профессиональной деятельности.

Решение Правительства РФ положительно оценил автоэксперт из Челябинска Лев Воропаев. Он отметил, что теперь автовладельцам не придется тратить время и деньги на переоформление документа.

Добавим, что всего в России продлят около 5 миллионов водительских удостоверений.