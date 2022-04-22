Какие плюсы получат челябинцы после расширения улицы Худякова

Аргументы Недели. Челябинск → Авто 13+

22 апреля 2022, 08:53 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Как улучшить обстановку в одном из самых напряженных с точки зрения автомобильного движения месте города обсудили ведущие подкаста «Простые разговоры». В этот раз у микрофонов собрались Сергей Филичкин, Александр Файрузов и начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Пробки на улице Худякова стали обыденностью после того, как стали активно развиваться новые микрорайоны. Теперь многим, кто едет из дома в центр и обратно, приходится тратить на дорогу много времени. «Сложно передать количество нервов и эмоций, которые уходят на проезд по этому участку. Стоят все: от автомобилей до общественного транспорта. Настала пора сделать Худякова шире», – поделился Александр Файрузов.

Сергей Филичкин добавил, что от регулярных заторов страдают не только люди, но и природа. Стоящие в пробке автомобили выделяют огромное количество выхлопных газов. Это оказывает негативное влияние на городской бор.

Своим мнением поделился и Владимир Сафонов. Он отметил, что в социальных сетях и в обращениях в мэрию есть множество сообщений о пробках на Худякова. «Сейчас есть предложение расширить дорогу в очень щадящем режиме. Причем подразумевается высадка 132 новых взрослых дерева», – сказал он.

Добавим, что услышать весь подкаст можно на любом из следующих сервисов: «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», Telegram.