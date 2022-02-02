За безопасностью на дорогах Южного Урала будут следить с помощью камер

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2 февраля 2022, 16:59 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Аварийность остается актуальной проблемой, несмотря на большую работу по ремонту и строительству дорог.

В связи с этим в Челябинской области увеличивают количество стационарных комплексов автоматической видеофиксации. В прошлом году в эксплуатацию ввели 25 новых постов на 60 видеокамер. Они размещены на дорогах регионального и муниципального значения. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

Как отметил губернатор Алексей Текслер в ходе совещания по обеспечению правопорядка, в местах установки комплексов видеофиксации снижается аварийность и показатели смертности. Активная работа по установке стационарных постов ведется в Челябинске, этот процесс будет продолжен в масштабах региона. Так, в ближайшие годы комплексы видеофиксации появятся на всех основных аварийных участках дорог Магнитогорска.

Отдельно глава региона прокомментировал ситуацию с камерами-треногами. «Мы убрали с областных дорог так называемые треноги. Их операторами были частные лица, и чаще всего они работали не на снижение количества ДТП, а на свой карман», — цитирует «Южноуральская панорама» губернатора Алексея Текслера.

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