В Челябинской области самый дешевый в стране 92-й бензин

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20 декабря 2021, 09:26 Анна Семенова

Бензин в Челябинске относительно дешевый, но не слишком доступный. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Однако низкая цена, по мнению экспертов, не означает доступность.

В РИА Новости подсчитали, сколько бензина самой популярной марки могли купить в разных регионах России в октябре на среднюю зарплату. Выяснилось, что по стране за 10 месяцев 2021 года АИ-92 поднялся в цене на 6,9%. В это же время инфляция составила 6,5%.

Больше всего литров топлива на среднюю зарплату (более 2000 литров) могут позволить себе жители ЯНАО и Москвы. Также в топ-5 вошли Чукотский, Ненецкий АО, Магадан и Ханты-Мансийск.

Челябинская область разместилась на 32 строчке из 85. Южноуралец мог купить в октябре 825 литров 92-го бензина на среднюю зарплату. Кроме того, осенью в Челябинске была зафиксирована самая низкая по стране цена на этот вид топлива – 43,81 рубля. В это же время на Чукотке, например, литр стоил 60 рублей.

Эксперты делают оговорку: там, где цена бензина относительно низкая, доступность его невысока, так как зарплаты населения куда меньше, чем на севере или в столице. К тому же, Челябинская область показывает довольно высокие темпы роста цен на автомобильное топливо – 8,5% за девять месяцев 2021 года.

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