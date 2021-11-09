«Шикарный автомобиль»: японцы восхищаются российской «буханкой»

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9 ноября 2021, 20:36 Источник: Иносми

Фото: Минпромторг. Твиттер / GlobalLook

В японском издании Traffic News вышла публикация, посвященная российскому внедорожнику «Лада Нива». Автор считает автомобиль-долгожитель, который остается без изменений практически с начала производства, очень надежным и идеальным для дикой природы, а также называет настоящей рабочей лошадкой.

«Мне удалось покататься на УАЗ-2206. Благодаря высоте и ширине автомобиля он кажется гораздо больше, чем на фотографиях. Когда вы садитесь на водительское сиденье, перед вами открывается простой, голый салон из стали и ткани. Выглядит весьма свежо по сравнению с современными автомобилями, к которым мы привыкли»,- пишет японский журналист. Он отметил, что УАЗ обладает высокой проходимостью и в случае поломки его можно отремонтировать самому. Это особенно актуально для российской глубинки, где бездорожье и сильные морозы.

Оказывается, УАЗ можно купить в Японии. В Токио так понравился этот автомобиль, что его стали импортировать прямо из России по Транссибирской магистрали и паромом. Некоторые японцы после покупки дорабатывают «буханку»: устанавливают спальные места для ночлега, либо оборудуют салон под перевозку велосипедов.

«Мордашка у автомобиля очень симпатичная», «Шикарный авто», «Это прекрасно, что дизайн вообще не меняется»,- пишут японцы в комментариях.

Прозвище «буханка» УАЗ получил из-за соответствующей формы. Модель 2206 — это микроавтобус, в который может поместиться до девяти пассажиров.

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