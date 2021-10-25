Минтранс планирует поднять тарифы на проезд по платным дорогам

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25 октября 2021, 11:30

Тарифы на проезд по платным дорогам в России могут быть увеличены до 8 рублей за 1 километр. В Министерстве транспорта считают, что это необходимо для ускорения программы дорожного строительства. Бюджетных средств для реализации многих проектов не хватает.



Эксперты предупреждают, что увеличение тарифов может привести к сокращению автотуризма. Стоимость проезда по трассе М4 составит порядка 10 тысяч рублей в оба направления без учёта стоимости топлива. Россияне не готовы платить такие деньги за путешествия. Проще купить путёвку в Турцию.



Увеличение тарифов не коснётся платных трасс М11 «Москва-Солнечногорск» и Западного скоростного диаметра. Существующий тариф для проезда легкового автомобиля по платной дороге составляет 3 рубля. За границей для сравнения - 3,6 рубля за км.



Если тарифы будут действительно увеличены, стоимость проезда между двумя столицами по М11 составит 3,5 тысячи рублей. Россиянам будет выгоднее ехать на поезде или по бесплатной М10. Это увеличит нагрузку на бесплатные дороги, что скажется на уровне безопасности движения транспорта. Ряд платных трасс рискуют остаться пустыми или слабозагруженными.





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