Страховщики придумали новый полис вместо ОСАГО

Аргументы Недели → Авто 13+

7 октября 2021, 10:26

Представители страховых компаний на основе анализа выплат по страховым случаям установили, что чаще всего ДТП совершают мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, а также женщины старше 50 лет.



В России водителей «сильного пола» больше, чем «слабого». При определении стоимости страхового полиса учитывается только возраст и стаж автолюбителя. Гендерные различия не вносятся в расчёт. Хотя для женщин страховка обошлась бы дешевле, так как они более внимательны на дорогах и реже попадают в дорожные происшествия.



Опасным стилем вождения отличаются порядка 10% водителей. Однако далеко не все автолюбители застрахованы. Без страхового полиса по дорогам каждый день передвигается около 5% водителей. Это около 2 миллионов человек. У ГИБДД нет конкретной методики борьбы с ними. Проверить наличие полиса ОСАГО можно только при остановке транспортного средства. В будущем это будут делать автоматические видеокамеры.



Страховщики, пользуясь слабыми мерами борьбы с водителями без полиса ОСАГО, придумали новый страховой продукт. Его стоимость составляет всего полторы тысячи. Страховщик берёт на себя обязательства по компенсации ущерба, если виновник не застрахован.





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