На Южном Урале поддержали отмену обязательного техосмотра

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16 сентября 2021, 08:28 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Автомобилисты смогут проходить техосмотры по желанию или в случае продажи машины старше 4-х лет. Для коммерческого транспорта осмотр останется обязательным.

В Государственную Думу внесен законопроект об отмене необходимости проходить техосмотр, его поддержало Правительство России. Указывается, что действующие правила техосмотра, принятые в 1994 году, устарели и превратились в формальность. Как прокомментировал вице-премьер Марат Хуснуллин, МВД, минтранс и минэкономразвития при участии экспертов подготовили аналитическое исследование, согласно которому, ДТП с участием технически неисправного транспорта составляет около 1% в год. Иными словами, техническое обследование слабо корректирует с обеспечением безопасности на дорогах.

Автолюбители считают инициативу по отмене обязательного техосмотра актуальной. Водитель с 35-летним стажем Олег Савосин отметил, что ответственные шоферы в любом случае следят за своими машинами, ведь это вопрос безопасности водителя и его пассажиров. А остальные проходят техосмотр для галочки, не уделяя автомобилю должного внимания.

По мнению автоэксперта Алексея Бруя, можно сохранить техосмотр в минимальном объеме, сделав его форму более цивилизованной.

Добавим, что сейчас для российских автолюбителей техосмотр является обязательным. Однако по инициативе Президента Владимира Путина теперь он не нужен для получения полиса ОСАГО.

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