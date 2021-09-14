Челябинск оказался на 1 месте среди городов-миллионников по количеству парковок

Аргументы Недели → Авто

14 сентября 2021, 18:28 Анна Семенова

Парковок в Челябинске недостаточно, но ситуация у нас не самая плачевная. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Хотя жители областного центра и недовольны тем, что негде оставить машину, оказалось, что у соседей с этим вопросом еще хуже.

Когда ты чем-то недоволен, иногда достаточно оглянуться вокруг: возможно, у кого-то еще хуже. Вот челябинцы часто ругаются, мол, парковок в городе мало, машину хоть в карман клади. А портал SuperJob приводит любопытные факты: среди российских городов в Челябинске ситуация с парковками самая лучшая!

К такому выводу аналитики пришли, опросив автомобилистов в разных городах-миллионниках. Людей попросили поставить оценку от 1 до 5 парковке возле дома. Так вот, худший балл набрал Ростов-на-Дону, здешние жители «влепили» малой родине двойку и семь десятых.

Екатеринбуржцы, питерцы и уфимцы поставили своим городам по «трояку». Красноярск и Нижний Новгород получили 3,1. Жители Перми, Новосибирска и Воронежа оказались совсем чуть-чуть щедрее, результат этих городов – 3,2.

Челябинск вырвался на первое место с результатом 3,3 балла. Каждый пятый респондент здесь оценил удобство стоянки в своем дворе на «пять». 25% поставили «четыре», 10% полностью недовольны условиями возле дома для своего авто.

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