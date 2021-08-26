Аргументы Недели Авто 13+

Вместо отвёрточного производства в России нужно наладить выпуск микрочипов

, 11:53

Вместо отвёрточного производства в России нужно наладить выпуск микрочипов

В последнюю неделю августа российский концерн «АвтоВАЗ» вынужденно останавливает сборку автомобилей. Из-за нехватки комплектующих на заводе составляется плавающий график работы. Дефицит микросхем стал причиной перебоев в автоотрасли не только в России, но и в других странах мира.

К концу года это приведёт к 10%-ному дефициту автомобилей. Эксперты считают, что такое положение перетечёт и на следующий год. Из-за нехватки компонентов электроники будет уменьшен выпуск автомобилей на 9 миллионов единиц. В целом из-за пандемии в мире было произведено на 78 миллионов автомобилей меньше, чем годом ранее.

Предварительно работа «АвтоВАЗа» остановлена на семь дней. Это уже не первая пауза производства за последний год. Проблемы с поставками электронных деталей Bosh срывает планы автомобильного завода. В июне по такой же причине останавливался завод в Нижнем Новгороде по выпуску Volkswagen.

Если крупные автогиганты иногда ждут детали по четыре месяца, то малые производители их не могут получить и по полгода. Дефицит привёл не только к нехватке ряда моделей машин в стране, но и их подорожанию. Следом в цене подросли поддержанные авто.

Дефицит микрочипов отчасти связан с их высоким спросом в производстве бытовой техники. Производители не успевают удовлетворять запросы всех предприятий мира, количество которых за последнее десятилетие значительно возросло. Так может вместо отвёрточного производства в России наладить выпуск микрочипов на базе приснопамятного Роснано или Сколково?

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Общество

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина сообщила, что правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут изменены.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью