Вместо отвёрточного производства в России нужно наладить выпуск микрочипов

Аргументы Недели → Авто 13+

26 августа 2021, 11:53

В последнюю неделю августа российский концерн «АвтоВАЗ» вынужденно останавливает сборку автомобилей. Из-за нехватки комплектующих на заводе составляется плавающий график работы. Дефицит микросхем стал причиной перебоев в автоотрасли не только в России, но и в других странах мира.



К концу года это приведёт к 10%-ному дефициту автомобилей. Эксперты считают, что такое положение перетечёт и на следующий год. Из-за нехватки компонентов электроники будет уменьшен выпуск автомобилей на 9 миллионов единиц. В целом из-за пандемии в мире было произведено на 78 миллионов автомобилей меньше, чем годом ранее.



Предварительно работа «АвтоВАЗа» остановлена на семь дней. Это уже не первая пауза производства за последний год. Проблемы с поставками электронных деталей Bosh срывает планы автомобильного завода. В июне по такой же причине останавливался завод в Нижнем Новгороде по выпуску Volkswagen.



Если крупные автогиганты иногда ждут детали по четыре месяца, то малые производители их не могут получить и по полгода. Дефицит привёл не только к нехватке ряда моделей машин в стране, но и их подорожанию. Следом в цене подросли поддержанные авто.



Дефицит микрочипов отчасти связан с их высоким спросом в производстве бытовой техники. Производители не успевают удовлетворять запросы всех предприятий мира, количество которых за последнее десятилетие значительно возросло. Так может вместо отвёрточного производства в России наладить выпуск микрочипов на базе приснопамятного Роснано или Сколково?





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