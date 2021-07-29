В Челябинской области снижается количество выданных автокредитов

Аргументы Недели → Авто 13+

29 июля 2021, 11:14 Анна Семенова

Интерес к автокредитам в Челябинске снизился. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Такая ситуация сейчас наблюдается по всей стране

Тенденцию к снижению подметило Национальное бюро кредитных историй. В июне в стране было выдано на 4,2% меньше автокредитов, чем в мае. А в сравнении с апрелем падение и вовсе составило 21,3%.

Уменьшение количества выданных автозаймов наблюдается почти во всех регионах. Наибольшее снижение наблюдается в Ленинградской, Омской и Иркутской областях, а также в Москве. Есть и те, кто напротив показал за месяц положительную динамику: Тюменская область, Башкортостан, Саратов, Красноярск.

В Челябинской области снижение составило 3%. В мае южноуральцы приобрели в кредит 3090 авто, а в июне – 2998.

Эксперты считают, что спрос на автокредиты снизился из-за отсутствия продаж по госпрограммам льготного кредитования.

А сайт 74.ru пишет о том, что в Челябинске стало невозможно купить автомобиль без дополнительного оборудования с накруткой цены. Автосалоны диктуют покупателю свои условия, заставляя оформлять кредит в определенных банках. В итоге потенциальные покупатели просто отказываются от сделки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости