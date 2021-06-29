Челлендж или преступление: маленькие маргиналы терроризируют автомобилистов

Аргументы Недели → Авто 13+

29 июня 2021, 16:56

Автовладельцев России захлестнула массовая эпидемия исчезновения колпачков на колёсах. Эта мелкая и бесполезная деталь понадобилась подросткам после просмотра видео на китайском TikTok, где маленькие выродки хвастаются своими коллекциями украденных колпачков.



Вот уж тут действительно хочется встать на сторону властей и блокировать соцсети, позволяющие выродкам становиться героями дня и набирать миллионные просмотры. Быдло и маргиналы не нашли ничего лучшего как прославляться воровством, мелким пакостничеством, в то время как лучшие из их сверстников пишут стихи, увлекаются живописью, наукой, познают мир и делятся в соцсетях полезной и нужной информацией.



Конечно, для автовладельцев казалось бы не велика потеря, пошёл и купил за 10 рублей новый колпачок, а лучше сотню, про запас. Но у некоторых моделей авто колпачки нестандартные, их просто так не найдёшь в магазине, а заказав по интернету нужно ждать несколько недель. В лихие 90-е у подростков была похожая забава - отрывать у Мерседесов эмблемы (тогда на капоте были эмблемы на шарнирах, это потом уже сделали накладной знак). Так вот эти опыты прекратились так же быстро, как и начались - накостыляли мерседесники этим негодяям, ну тогда же были лихие, 90-е. Это сейчас толерантность, педагогичность, а выродков меньше не становится. Вырождается культура, вырождается человек. А соцсети только в подмогу этому вырождению.



Через некоторое время это гадкое поветрие само собой исчезнет, как только упадёт спрос на такие примитивные видео, и появится какая-нибудь новая ублюдочная игра, соответствующая уровню культуры и воспитания.





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