Аргументы Недели Авто 13+

«Автостат»: в России наблюдается резкий рост продаж новых люксовых автомобилей

, 17:26

«Автостат»: в России наблюдается резкий рост продаж новых люксовых автомобилей
pixabay.com

На российском рынке в последнем весеннем месяце текущего года владельцами новых люксовых автомобилей стали 97 граждан. Годом ранее показатель был меньше на 70%. Данная информация поступила от аналитического агентства "Автостат".

Специалисты связывают рост продаж с низкой базой аналогичного периода минувшего года. На то время, как подчеркивают эксперты, большинство автосалонов в стране не работало, к чему их вынудила сложная ситуация с COVID-19.

По словам аналитиков, к люксовым машинам присоединился Aurus Senat. У россиян уже есть возможность заказать такой автомобиль. В сообщении агентства говорится, что в нынешнем месяце он, вероятно, потеснит ряд брендов в данном сегменте.

Также эксперты отметили, что в мае больше всего было продано автомобилей Bentley. Речь идет о 39 машинах. Далее идут Rolls-Royce и Ferrari - 29 и 11 соответственно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

Песков назвал «дискриминацию» непривитых от коронавируса сотрудников «неминуемой»

Песков назвал «дискриминацию» непривитых от коронавируса сотрудников «неминуемой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых сотрудников на работе. По его словам, это было «неминуемо».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Здоровье

Происшествия

Общество

В мире

Общество

В мире

В мире