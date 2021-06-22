«Автостат»: в России наблюдается резкий рост продаж новых люксовых автомобилей

Аргументы Недели → Авто 13+

22 июня 2021, 17:26

pixabay.com

На российском рынке в последнем весеннем месяце текущего года владельцами новых люксовых автомобилей стали 97 граждан. Годом ранее показатель был меньше на 70%. Данная информация поступила от аналитического агентства "Автостат".

Специалисты связывают рост продаж с низкой базой аналогичного периода минувшего года. На то время, как подчеркивают эксперты, большинство автосалонов в стране не работало, к чему их вынудила сложная ситуация с COVID-19.

По словам аналитиков, к люксовым машинам присоединился Aurus Senat. У россиян уже есть возможность заказать такой автомобиль. В сообщении агентства говорится, что в нынешнем месяце он, вероятно, потеснит ряд брендов в данном сегменте.

Также эксперты отметили, что в мае больше всего было продано автомобилей Bentley. Речь идет о 39 машинах. Далее идут Rolls-Royce и Ferrari - 29 и 11 соответственно.

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