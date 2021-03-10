Жители Челябинской области стали чаще брать автокредиты
10 марта 2021, 08:07 Татьяна Михайлова
В 2020 году объем автокредитования в регионе вырос на 2,5%. По сведениям Национального бюро кредитных историй, в прошлом году жители Челябинской области купили в долг 32 275 машин, что на 748 автомобилей больше, чем в 2019.
Размер среднего автокредита составляет 600 тысяч рублей, отмечает Ассоциация челябинских автомобильных дилеров. Чаще всего в долг жители региона берут б/у машины.
Из-за коронавируса весной 2020 года рынок «просел», но уже с начала лета на машины возник повышенный спрос. Благодаря мерам господдержки рынок автокредитования полностью восстановлен. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в 2020 году на льготных условиях было продано свыше 42 тысяч машин.
На программы стимулирования спроса в российской автомобильной промышленности в текущем году будет направлено 16 миллиардов рублей.
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