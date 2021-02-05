Хабаровский НПЗ заработал в сверхнормативном режиме после замены оборудования

Аргументы Недели → Авто 13+

5 февраля 2021, 09:28 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Генеральный директор ХНПЗ Игорь Быстров заявил, что предприятие заработало на полную мощность и уже начало выпускать бензины в обычном объеме. Сотрудники завода смогли сформировать месячный запас топлива, который обеспечит регионы Дальнего Востока необходимым объемом бензинов.

Руководство Хабаровского нефтеперерабатывающего завода в лице генерального директора Игоря Быстрова отметило, что после ввода в эксплуатацию нового оборудования, не так давно установленного на предприятии, было отгружено 1,5 тысяч тонн топлива. А это значит, что регион будет обеспечен топливом в полном объеме. На сегодняшний день предприятие работает в сверхнормативном режиме.

«В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов», — сказал Быстров. Чтобы АЗС края получали топливо без перебоя, для него был организован особый «зеленый коридор», по которому топливо доставляют с помощью железной дороги. После доставки нефтепродукты развозят бензовозами круглосуточно. В следующем месяце руководство НПЗ намерено поставить семьдесят пять тысяч тонн топлива, что покроет потребности региона в полном объеме. «Для того чтобы избежать существенных перебоев с поставками нефтепродуктов, мы незамедлительно приняли меры. Была проведена работа с Росрезервом для обеспечения дополнительных поставок топлива в регион. Также состоялся ряд переговоров с НПЗ в других регионах, которые дали дополнительный объём нефтепродуктов. Было закуплено 40 тысяч тонн дополнительного топлива, чтобы обеспечить необходимый уровень запасов», — сказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Также он подчеркнул, что сейчас в крае нет никаких причин для ажиотажа. Напомним, что Хабаровский НПЗ входит в Группу компаний ННК, возглавляемую Эдуардом Худайнатовым. Между тем, в Приморском крае поступление бензина марки АИ-95 нового производства Хабаровского НПЗ ожидается уже 10–12 февраля. Кроме того, 5 февраля в регион по железной дороге прибывает большая партия бензина марки АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в других регионах страны, это топливо поступит в продажу на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» с 6 февраля.