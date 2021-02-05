У региональных властей не было шанса предотвратить топливный кризис - эксперт

В России несовершенен экономический механизм – такое мнение высказал эксперт, кандидат экономических наук, советник научного руководителя Института экономических исследований ДВО РАН, председатель общественного совета при министерстве экономического развития Хабаровского края Олег Рензин, после дефицита АИ-92 на АЗС края. Он также подчеркнул, что власти не в силах были повлиять на возникший топливный кризис.

«Сама по себе ситуация, которая сложилась на данный момент в Хабаровском крае, а также в ряде соседних субъектов, - это история не про бензин и не про отдельные регионы. Это история про изъяны того экономического механизма, который сформировался и действует на данный момент в России. Ведь посмотрите, в конце прошлого года аналогичный сбой был с растительным маслом, а также с сахаром. Сейчас на повестке дня бензин. В какой отрасли и с каким продуктом рванет завтра, мы предугадать не можем. При этом надо помнить, что топливно-энергетический комплекс - одна из самых зарегулированных на федеральном уровне отраслей, региональные власти здесь по большому счету мало на что влияют, у них попросту нет полномочий. Так уж сложилось в нашей стране, и этому тоже есть свои причины. И с бизнеса тоже спроса нет – его задача производство и сбыт продукта», - говорит Олег Рензин.

Он дополнил, что экономика страны сейчас и не плановая, и не рыночная. Это можно понять из-за того, что в России рыночные механизмы скованы госрегулированием.

«Тут схлопнулся воедино целый комплекс факторов, которые относятся в первую очередь к управлению экономикой. Ситуация выявила не заметные ранее несовершенства действующих макроэкономических моделей. Рынок может и хотел бы отреагировать на ситуацию и выйти с предложением туда, где образовался повышенный спрос, но ввиду ценовых ограничений, участникам рынка это в данном случае просто невыгодно. Вот и получается, что мы попали ровно в этот зазор, где уже не план и еще не рынок», - считает экономист.

Олег Резнин добавляет, что нехватка различных продуктов в стране может стать толчком для появления новых эффективных моделей управления экономикой в России. Не исключено, что это приведет к упрочнению властей региона в решении проблем, связанных с экономическим регулированием непосредственно на территории.

Напомним, на протяжении некоторого времени на АЗС Хабаровского края наблюдался дефицит бензина, в частности АИ-92. Но на данный момент его производство уже восстановлено, так как ХНПЗ уже завершил процесс модернизации своего оборудования.

«Согласно производственному графику Хабаровским НПЗ планируется ежесуточная выработка бензинов АИ-92 и АИ-95 по тысяче тонн, что полностью восполнит потребности Хабаровского края", - сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Также, с 3 на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было доставлено 400 тонн бензина со складов Росрезерва. В настоящее время в пути сейчас находится еще 2 200 тонн бензина АИ-92, приобретенного компанией "Нефтегазхолдинг" на нефтеперерабатывающих заводах Сибири.