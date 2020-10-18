МВД России предлагает запретить ездить на летней резине зимой

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18 октября 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

смена шин, фото: pixabay.com

Автомобилистам России хотят запретить ездить на летней резине с декабря по февраль, а летом — на шипованной. МВД разработало соответствующее постановление правительства РФ.

Сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены по решению органов исполнительной власти субъектов России. Наказание на отсутствие зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль) распространяется на водителей транспортные средства категорий M1 и N1.

Если правила утвердят, то нарушителям придется заплатить штраф до 500 рублей по статье КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».

Речь об этом заходит уже не первый раз.