Кубань получит 247 миллионов на внедрение интеллектуальной транспортной системы

Аргументы Недели → Авто

24 июля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За движением автомобилей по кубанским дорогам будет следить итнеллектуальная транспортная система. Стоимость проекта, который планируется внедрить в крае в ближайшее время, ориентировочно составит 247 миллионов рублей, средства региону уже выделены. Работы по внедрению ИТС будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, для участия в проекте Кубань была отобрана Росавтодором в числе 22 российских регионов. А средства – выделенные на реализацию проекта 247 миллионов рублей – позволят автоматизировать процесс управления дорожным движением.

ИТС включает в себя оборудование, которым оснащаются городские и региональные дороги: светофоры, камеры наблюдения, информационные табло и метеостанции. Кроме того, ИТС подразумевает установку соответствующего программного обеспечения

Все элементы станут частью единой автоматизированной системы и будут управляться из единого центра. Как уточнили в региональном транспортном департаменте, запуск ИТС поможет освободить дороги от пробок и повысить безопасность дорожного движения.