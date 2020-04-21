В России Mercedes-Benz отзывает G-Class

Аргументы Недели → Авто 13+

21 апреля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росстандарт

pixabay.com, Мерседес

Внедорожники Mercedes-Benz G-класса (тип 463), изготовленные с мая по ноябрь 2018 года, нуждаются в проверке жгутов проводов, проложенных в передних дверях. Они могли быть установлены некорректно.

Немецкий концерн оформил кампанию по отзыву 500 экземпляров моделей, проданных в России. Для устранения неполадок официальные дилеры Mercedes-Benz изменят прокладку жгутов электропроводов передних дверей, а в случае повреждений – заменят жгут проводки, сообщает Росстандарт. Работа будет бесплатной для владельцев автомобилей.