//Авто 13+

20 февраля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

детское автокресло, pixabay.com

Статистика ДТП в России указывает на страшные цифры. В 2019 году случилось 168.000 аварий с пострадавшими. Каждый 9 участник дорожно-транспортного происшествия был не пристегнут и погиб. 18.000 человек погибли на дорогах страны в 2019 году. К сожалению, из-за безответственности взрослых страдают и дети.

Так из 18.000 человек умерло 1500 маленьких детишек. Очень часто родители, будучи в ссоре, начинают выяснять отношения именно за рулем. Ребенок плачет, ночная дорога, кричащая друг на друга пара = ДТП из-за невнимательности, столкновения, наезда в препятствие.

Чтобы обезопасить ребенка во время пути надо обеспечить свой транспорт специальным креслом. Возить малыша в нем придется до определенного возраста. Личный опыт вождения показывает, что на дорогах надо быть предельно внимательным и осторожным. Поскольку, даже не по вашей вине могут произойти страшные дорожно-транспортные происшествия. А если у вас есть дети и вы попадете в маленькое ДТП, вероятность того, что у малышей будет страх дороги – 73%. Будьте бдительны и изучайте правила, чтобы обезопасить себя и жизнь близких.

До скольки лет возят в кресле – рекомендуем узнать с помощью материала статьи. Информация даст вам четкое руководство по использованию детских автокресел.

Содержание:

Закон, до какого возраста положено детское кресло?

Детские автокресла, возраст ребенка до одного года.

Автокресло со скольки лет, от 7 до 12?

Детское кресло со скольки лет их применение и пользование ремнями безопасности.

До скольки лет нужно автокресло, чтобы не получить штраф?

«Автокресло – устройство для ребенка, которое устанавливается в машину. Его расположение также имеет значение. Поскольку водители, чаще всего, принимают удар на левую (свою) сторону. Значит, детские автокресла до скольки лет использовать - обязательно должны знать. Ставить надо на заднее сиденье справа от водителя. Зафиксировать кресло не трудно. Примените штатные ремни безопасности своего авто, или закрепите с помощью специальных креплений на самом автокресле».





Детское кресло до скольки лет, закон РФ

В ПДД есть прописанные требования, которые важно соблюдать для безопасности ребенка. Прежде всего, закон указывает, что дети до 16 лет могут перевозиться только в салоне легковых автомобилей, в кабине грузового транспорта. Но не стоит думать, что по исполнению 16 лет, ребенка можно катать в кузове – это нарушение.

Про мотоциклы и мопеды тоже можно забыть. Не сажайте детей за собой, если все же собрались прокатиться на мотоцикле, лучше посадить перед собой и стараться максимально крепко удерживать. Хотя в аварийной ситуации с мопедом, никакая схема перевоза ребенка не спасет ни малыша, ни водителя.

«Стоит усвоить один закон физической силы. При дорожно-транспортном происшествии вес маленького пассажира становится больше в 2 раза. Поэтому не берите детей на руки, если собрались куда-то ехать. Установите детское автокресло, для общей безопасности».

Водителям, которые перевозят в машине больше 7 детей-пассажиров надо получить специальное разрешение. Его выдают в МРЭО после прохождения практики и тестирования.

Нововведенные правила ПДД:

В России правила перевозки детей действовали всегда, но в 2017 году их слегка изменили. С 2017 года родители не имеют право оставлять в авто маленького ребенка одного. Также, дело коснулось использования автокресел. Теперь разберемся по пунктам

До скольки лет дети ездят в кресле? Если в машине есть специальные ремни безопасности, то перевозка детей до 12 лет возможна только в специальном устройстве. Это может быть кресло или люлька для совсем маленьких.

Груднички должны ездить в люльках, которые устанавливаются на задний ряд, справа от водителя. Про правила перевозки остальных ребятишек, подробно расскажем ниже.

В люльке, без автокресла с какого возраста?

Первые месяца жизни малыша – самые ответственные и волнующие для родителей. Рекомендуем не ездить с детьми до 3-х месяцев. Придется приглашать врачей на дом, но это намного безопаснее, чем катание в зимнюю пору с грудничком, к примеру.

Тем не менее, законом не запрещено перевозить только что родившихся, но делать это надо с помощью специального устройства. Оно покупается в зависимости от веса ребенка. Есть 3 категории: до 10 кг, до 15 и до 20 кг. Для новорожденного, конечно, подойдет люлька до 10 кг.

Как уложить ребенка?

Малыша кладут в горизонтальном положении, так нагрузка не идет на неокрепшие мышцы спинки. Устройство устанавливают перпендикулярно движению транспорта. То есть, параллельно передним сидениям, ребенок должен смотреть в сторону окна. Оно займет два сидения, и прикрепится специальными, дополнительными ремнями. В правилах ПДД нет запрета о перевозе грудного пассажира впереди, но обязательно ставьте сидение спиной к движению.

Данное расположение будет удерживать грудничка. Не давать телу дергаться при торможениях и полностью обезопасит весь путь дитя, успокоив нервы родителей.

7 лет, до какого возраста детское кресло?

Распространяется правило ПДД, дети до 7 лет могут ездить только в легковых автомобилях или кабинах грузовых машин. Часто родители используют умную авто систему ISOFIX. Она фиксирует ребенка, удерживает грудь при резких торможениях. Также 7-милетних ребятишек, обязаны перевозить их в автокресле. Они продаются в категории от 15 кг. Поэтому у вас есть 2 варианта:

Использовать автокрсло для детей до 7 лет.

Купить удерживающее устройство и обезопасить ребенка им и ремнями.

Возраст от 7 до 12 после 12, автокресло до скольки лет продолжать использовать?

И в этом возрасте правило не меняется. Единственным дополнением становится передние сидение. С 7 до 11 лет ребенка можно усаживать вперед, используя удерживающие устройства. Они должны соответствовать параметрам малыша, иначе эффективность действия теряется, а вам добавляется неприятность – штраф.

Не забывайте, что перевозя маленького пассажира впереди в автокресле – надо отключить подушку безопасности. Она может травмировать лицо сильным ударом даже при легком ДТП.

Возраст 12 лет. Ура, можно отложить кресло для следующего малыша!

Но не торопитесь. Многие дети чувствуют дискриминацию по этому поводу и ужасно не хотят лезть в кресло после 11. Но если рост юного подростка меньше 150 см – правило с креслом все еще действует. Только по исполнению 12, по росту выше 150 – детей можно перевозить, просто обеспечив крепление с помощью предусмотренных ремней безопасности.

Как правильно выбрать кресло?

Рост малыша. Грудничков безопаснее перевозить в люльках, поскольку фиксируется положение головы и позвоночника. Поэтому люльки изготавливают стандартных размеров, а пользуются ими до 6 месяцев.

Грудничков безопаснее перевозить в люльках, поскольку фиксируется положение головы и позвоночника. Поэтому люльки изготавливают стандартных размеров, а пользуются ими до 6 месяцев. Возраст играет основную роль. Автолюлька до 6 месяцев, от 6 до 7 – детское автокресло, от 7 до 11 удерживающее устройство, если ребенок категорически против кресел.

Устанавливайте по размерам. Кресло можно зафиксировать сзади и всем будет комфортно? – лучше сделать так. Это безопаснее для ребенка и останется еще два полноценных места.

Кресло можно зафиксировать сзади и всем будет комфортно? – лучше сделать так. Это безопаснее для ребенка и останется еще два полноценных места. Удобства малыша. Обратите внимание на качество изготовления, прочность фиксирующих ремней и мягкость основы. Некачественные люльки могут навредить осанке ребенка.

Со скольки лет можно ездить без сидения и перестать волноваться за штраф?

Ранее мы выяснили, что ездить без сидения можно с 7 лет, если есть фиксирующие ремни ISOFIX. И с 12 лет закрепив ребенка ремнями безопасности, установленными в машине.

Что произойдет, если кресла в салоне нет, а малыш едет на руках или на сидении?

Штраф 3000 рублей на обычного человека (папа, мама).

Штраф в размере 25.000 на должностное лицо.

Штраф 100.000 рублей на юридическую особу.

Если в машине не было удерживающего устройства, но было кресло можно порадоваться. Скидка в размере 50% распространяется на всех. Но вряд ли это облегчит положение юридического лица, 50.000 тоже не маленькая сумма. Полиция имеет полное право остановить вас и выписать штраф за отсутствие безопасности для малыша. И сделает правильно.

Вспомним о законе 2017 года. Детей до 7 лет нельзя оставлять одних в закрытом/открытом салоне. Размер составит маленькую сумму – 500 рублей. В крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург) цена ошибки составит сумму 2500-3000 рублей.

Итоги:

Детей нельзя перевозить на руках, мотоциклах.

Дети в возрасте до 12 лет должны быть зафиксированы ремнями безопасности, автокреслами, люльками, фиксирующими устройствами.

Автокресло должно подбираться индивидуально под малыша, учитывайте рост, вес, возраст.

Не катайте детей до 12 лет в кузове, это крайне небезопасно.

Обращайте внимание на установленные законы и не пренебрегайте их выполнению. Помните, садясь за руль, от вас зависит не только ваша жизнь, но и жизнь друзей, детей, родителей. Будьте спокойны и внимательны, соблюдайте правила ПДД.