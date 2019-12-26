BMW отзывает из России порядка двадцати тысяч автомобилей

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26 декабря 2019, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Компания BMW отзывает в России 19 тысяч автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Отзыв коснулся ТС, проданных с сентября 2017 года по настоящее время.

Речь идет о 19 087 автомобилях BMW X6 (серий F16) и BMW X6M (серий F86). Причиной являются недостаточно надежные удерживающие скобы ISOFIX, которые могут разрушиться при использовании детских сидений.

В этом случае перевозка ребенка будет небезопасной. В рамках отзыва на машинах проверят крепление и при необходимости проведут бесплатный ремонт: приварят к удерживающей скобе промежуточную вставку.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, отметили в Росстандарте.