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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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С 2020 года в России изменятся правила сдачи экзаменов на права

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

С 2020 года в России изменятся правила сдачи экзаменов на права
фото: соцсети

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе кабинета министров.

Так с начала года будет снят запрет на обучение вождению на дорогах с разрешенной скоростью более 60 км/ч, а сотрудникам ГИБДД расширят полномочия: например, невозврат водительского удостоверения после лишения при наличии неоплаченных штрафов.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", также будет введен получасовой практический экзамен, в ходе которого проверяющий оценит базовые навыки вождения, а затем отправится с ним город. При этом ученик не будет знать, на каких улицах пройдет экзамен.

Кроме того, кандидат в водители не будет допущен до экзамена, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии. А еще в скором времени результаты экзаменов на права можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

АС

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