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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Авто 13+

Специалисты рассказали о способах остановить авто в случае отказа тормозов

, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты рассказали о способах остановить авто в случае отказа тормозов
фото: pixabay.com

Эксперты портала "АвтоВзгляд" поделились советами о том, что делать для безопасности пассажиров и других участников движения в одной из самых опасных ситуаций на дороге - если у автомобиля отказали тормоза.

Если отказали тормоза, главное - не паниковать, а сориентироваться на местности. В первую очередь о неисправности своего автомобиля необходимо предупредить окружающих посредством включения аварийных сигналов.

Попытайтесь уйти на второстепенную дорогу с менее интенсивным движением. А еще лучше - туда, где есть подъем, поле или проселочная дорога, которые помогут вам затормозить автомобиль, советуют специалисты.

Тормоза являются активной системой безопасности автомобиля, они оснащены усилителем, который работает при запущенном двигателе. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь глушить мотор вашего транспортного средства.

Если на дороге вдруг "пропали" тормоза, не нужно постоянно нажимать на педаль. В случае утечки тормозной жидкости, так вы только усугубите ситуацию. Тормоза нужно прокачать пару-тройку раз, а затем зажать педаль.

Также важно отпустить педаль газа и попробовать тормозить вашу "ласточку"двигателем. В автомобилях с автоматической коробкой передач стоит перевести селектор на второй режим, это позволит немного снизить скорость.

На "механике" поможет переключение передач с обязательным отжатием педали сцепления. В экстренной же ситуации следует вспомнить о ручном тормозе, но ни в коем случае не "дергать" его, а использовать плавно.

Если дела совсем плохи, остается последний вариант - контактное торможение. Для него подойдут отбойник, бордюр, забор и прочее. Конечно, кузов автомобиля будет испорчен, зато удастся избежать возможных травм.

АС

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