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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Авто 13+

Opel возобновляет продажи автомобилей в России

, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Opel возобновляет продажи автомобилей в России
фото: Instagram

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

"Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели поступили в автосалоны официальных дилеров", - отмечается в сообщении Opel. Для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life.

Группа компаний PSA, которой принадлежит Opel, производит кроссовер Grandland X в немецком Айзенахе, а Zafira Life - на своем заводе в Калуге. В начале грядущего 2020 года в РФ в продажу также поступят фургоны Opel Vivaro.

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