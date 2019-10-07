В России повысят стоимость ОСАГО, но оставят шанс избежать переплаты

//Авто 13+

7 октября 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Минфине предложили новый законопроект, согласно которому стоимость ОСАГО в стране увеличится почти вдвое. Однако водителям дали шанс избежать переплат. Для этого нужно лишь согласиться установить в автомобиле специальный «жучок».

«Жучок» будет передавать сведения о скоростном режиме, географии поездок и резкости торможения. Таким образом российских водителей решили заставить соблюдать правила дорожного движения, передаёт «Известия». При этом отмечается, что решение поставить «жучка» будет добровольным. Для тех, кто не согласен на такое «умное страхование», стоимость ОСАГО в среднем вырастет на 80%.

Рассмотрение нового законопроекта в Госдуме назначено на вторник, 15 октября.