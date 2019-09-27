Автоэксперт рассказал, как выбирать место для заправки автомобиля

//Авто 13+

27 сентября 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

По данным Росстандарта доля суррогатного горючего на российских заправках составляет 10%, т.е. 6 млн. тонн в год. Всего же на АЗС России реализуется порядка 65 млн. тонн бензина и дизельного топлива.

Автоэксперт Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, что повлияло на российский топливный рынок:

«Действительно, качество топлива на наших заправках в последние годы заметно увеличилось, если сравнивать с более ранними годами. Это позитивный момент. Прежде всего, этому способствовало введение штрафов и изменение налогового законодательства, а именно введение понятия «средние дистилляты» и введение акцизов. Ранее это причиняло проблемы автолюбителям и наносило ущерб бюджету, поскольку бюджет недополучал налоги.

Чаще всего встречается суррогат дизельного топлива, нежели бензина. К сожалению, большая часть некачественного топлива встречается в секторе независимой розницы. Поскольку вертикально интегрированные компании больше дорожат своей репутацией, поэтому у них и отлаженная логистика, и весь процесс от добычи до производства контролируется. А частная розница покупает продукт у трейдеров и слабое звено в этом случае нефтебазы, там происходит смешение различных видов марок топлива, чтобы получить суррогат. Конечно, основное это экономическая выгода. Как только мы ее снижаем, так подделок становится меньше», - пояснил Андрей Гордеев.

Он также рассказал, где автомобилистам следует заправляться, чтобы избежать поддельного топлива:

«Чтобы полностью себя обезопасить от некачественного топлива - каких-то специальных рецептов нет. Просто, лучше заправляться на более известных, знакомых заправках. Там проводятся более частые проверки, а о недобросовестных продавцах публикуется информация в сети, тем же Росстандартом».

Ранее другой независимый автоэксперт Виталий Архиреев рассказал изданию ПолитЭксперт о новой идее снижения допустимого порога превышения скорости на дорогах. Он назвал эту идею здравой и призвал четко разграничить нововведение в правилах:

«Где-то этот порог не нужен – на магистралях и больших трассах со значительным удалением от населенных пунктов. А где-то, в частности, в городах, конечно же, нужно придерживаться той скорости, которая на знаке написана, то есть если нужно ехать 60 км/ч, значит быстрее нельзя. Зачастую это может стать причиной ДТП с нехорошим исходом, когда пострадают люди или даже могут погибнуть», – отметил эксперт.