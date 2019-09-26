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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Авто 13+

В России могут начать класть дороги с подогревом

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В РосдорНИИ предложили использовать теплопроводящий бетон, чтобы зимой избежать обледенения и сугробов на дорогах. Предполагается, что таким образом удастся избежать пробок и аварий.

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Отмечается, что ЭПБ будет укладываться по краям проезжей части, тем самым прогревая всё дородное полотно и обеспечивая таяние снега и наледи. Для отвода воды в проекте предусмотрены ливневые канализации, передаёт RT. Отмечается, что на особо сложных участках, как путепроводы, мосты или съезды, электропроводящий бетон можно размещать по всей ширине дороги.

Специалисты подчеркнули, что такая технология безопасна как для автомобилистов, так и для пешеходов. Сверху ЭПБ покрывается защитным слоем, а нижние слои обеспечивают заземление.

АБ

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