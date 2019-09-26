В России могут начать класть дороги с подогревом

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26 сентября 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В РосдорНИИ предложили использовать теплопроводящий бетон, чтобы зимой избежать обледенения и сугробов на дорогах. Предполагается, что таким образом удастся избежать пробок и аварий.

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях предстоящей зимой

Отмечается, что ЭПБ будет укладываться по краям проезжей части, тем самым прогревая всё дородное полотно и обеспечивая таяние снега и наледи. Для отвода воды в проекте предусмотрены ливневые канализации, передаёт RT. Отмечается, что на особо сложных участках, как путепроводы, мосты или съезды, электропроводящий бетон можно размещать по всей ширине дороги.

Специалисты подчеркнули, что такая технология безопасна как для автомобилистов, так и для пешеходов. Сверху ЭПБ покрывается защитным слоем, а нижние слои обеспечивают заземление.