В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов

//Авто 13+

21 сентября 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов. В ведомстве отметили, что именно на октябрь приходится больше всего краж ТС и неправомерных завладений ими без цели хищения.

Как отмечает Autonews.ru, иногда злоумышленники, разбирающиеся в статьях УК РФ, как правило, могут доказать полицейским и следователям, что не хотели угонять машину, а "взяли покататься" без злого умысла.

По данным МВД, в первом полугодии нынешнего года на территории России было зафиксировано 7 тысяч автомобильных краж. При этом самыми популярными у автоугонщиков являются марки LADA, KIA, Toyota и Hyundai.

Антилидером по количеству угонов является Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее следуют Московский, Свердловский и Новосибирский регионы, Ростовская и Иркутская области, Краснодарский край и Приморье.

Машины угоняют наиболее часто с неохраняемых парковок в ночное время. С парковок возле ТЦ и супермаркетов машины "уводят" даже днем, ведь современные угонщики могут разблокировать замок машины даже удаленно.