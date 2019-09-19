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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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ЦОДД предупредил водителей о грядущих заморозках

19 сентября 2019, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Московских водителей призывают отказаться от использования автомобилей из-за заморозков. Сообщение об этом 19 сентября распространил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"По сообщению МЧС, сегодня вечером в Москве ожидаются первые минусовые температуры, от -1 до -3 градусов. При такой температуре на дорогах может образоваться гололедица", - говорится в сообщении центра в четверг.

Если сегодня ночью или завтра ранним утром автовладельцам необходимо ехать куда-либо на машине, ЦОДД призывает быть втройне аккуратными. Такая ситуация сохранится до 21 сентября. По возможности следует использовать метро.

АС

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