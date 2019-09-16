Закрытые номера не спасут от штрафа за парковку

//Авто 13+

16 сентября 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве рассказали, что уловка, которую используют столичные автомобилисты чтобы избежать оплаты за парковку, на самом деле не действует. Многие автолюбители считают, что от штрафов их спасёт камуфляжная сетка, прикрывающая номера.

Отмечается, что работники Администратора московского парковочного пространства могут снимать с автомобилей посторонние предметы, если те закрывают номера, передаёт РИА Новости.

«Для фиксации припаркованных на платных парковках автомобилей инспекторы ГКУ "АМПП" имеют право убирать посторонние предметы с их номеров. Таким образом, тем, кто скрывает ГРЗ, все равно придет штраф, если парковка не была оплачена», - сообщили в организации.