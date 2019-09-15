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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Авто 13+

Компания Ford уходит с российского рынка

15 сентября 2019, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Компания Ford уходит с российского рынка

Компания Ford завершает продажи легковых автомобилей в России. В августе этого года марка передала российским покупателям 1474 машины, это на 52.7% меньше, чем за тот же период 2018 года.

По словам экспертов, самой популярной моделью марки Ford остается Focus. В прошлом месяце его приобрели 1169 российян, однако этот показатель меньше на 56%, чем за аналогичный период прошлого года.

Ford заявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей в марте текущего года. Компания также сделала большие скидки на оставшиеся машины. При этом судьба заводов в России остается пока нерешенной.

АС

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