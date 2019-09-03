В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто

В Хабаровском крае ожидается открытие сети быстрых зарядных станций для электромобилей. Первый пилотный проект уже запущен в Приморье.

На сегодняшний день в регионе работают станции быстрой зарядки, которые организовали местные жители-энтузиасты. Пока их всего две – в краевой столице. Но в скором времени компания «Русгидро» обещает запустить сетевой проект по всему субъекту РФ.

На данный момент сеть электрозарядных устройств появилась в соседнем Приморье. Пока только три города – Владивосток, Уссурийск и Артем – получили новые станции. Всего установлено десять объектов. В компании сообщили, что в течение первых двух недель запуска проекта заправляться владельцы электроавто смогут бесплатно.

По итогу тестового режима будет принято решение об установке сети в Хабаровском крае.