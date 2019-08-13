В России могут упростить порядок проверки ОСАГО
13 августа 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
МВД планирует сделать процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще. В скором времени водители смогут предъявлять документ в электронном виде или же бумажную его копию.
Об этом рассказала журналистам представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, проект постановления правительства призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.
Сотрудник ГИБДД сможет проверить действительность ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Сейчас проект данного документа проходит общественные обсуждения.