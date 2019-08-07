В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

Центр организации дорожного движения Москвы и Российский союз автостраховщиков начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице.

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет в среду газета "Коммерсант". При этом отмечается, что автовладельцев без ОСАГО пока не штрафуют. Пока водителям лишь отправляют письма с рекомендацией оформить страховку.

Однако, как информирует издание, когда тестовый период закончится, автомобилисты без ОСАГО получат штраф в размере 800 рублей. Добавим, московский главк МВД пока не дает официального подтверждения этим данным.