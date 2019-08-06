Арабские шейхи перешли с золотых автомобилей на мраморные

В Лондоне появились автомобили с мраморной расцветкой. Все они относятся к классу люкс. Британские СМИ отмечают, что у машин арабские номера.

На новый писк автомобильной моды обратил телеканал Fox news. Журналисты показали Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga с довольно необычным дизайном. Дизайн кузова был «мраморным».

Автомобили с подобной расцветкой в Великобритании попадаются преимущественно с арабскими номерами. Арабские шейхи в этой стране предпочитают достаточно вычурный стиль. Раньше они пытались выделиться из общей массы автовладельцев, катаясь на «золотых» автомобилях.

В социальных сетях новое увлечение арабов многим понравилось. Люди нашли их стильными. Впрочем, снимки подвергались и критике. Кто-то нашел подобную расцветку слишком вульгарной.











фото: соцсети