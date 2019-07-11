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Названы ошибки вождения, из-за которых машина пожирает бензин

11 июля 2019, 22:03 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Названы ошибки вождения, из-за которых машина пожирает бензин
фото: pixabay.com

Движение на нейтральной передаче, октановое число и езда на маленькой скорости оказались причиной увеличение расхода топлива. Автомобильные эксперты назвали ключевые ошибки, из-за которых машина перестает быть экономной.

Первой ошибкой названо движение на нейтральной скорости. Многие водители спускаются с горки, переводя езду на режим «наката». Современные двигатели оборудованы экономайзером принудительного холостого хода. При спуске с горки на включенной передаче топливо не расходуется. В свою очередь, на нейтральной передаче бензин тратится.

Еще одной ошибкой названы топливные присадки. Они предназначены для очистки двигателя от нагара. На расход топлива этот фактор не влияет никак. Стиль езды стал третьей ошибкой водителей. Многие автовладельцы предпочитают двигаться медленнее. На самом деле, экономнее ехать, интенсивно разгоняясь. При этом лучше пораньше переходить на повышенную передачу.

Четвертая ошибка — уровень давления в шинах. Автолюбители их проверяют редко. Но на самом деле, плохо накаченные шины приводят к перерасходу топлива.

Пятой ошибкой автоэксперты называют убеждение в зависимости расхода топлива от октанового числа бензина. Якобы разные двигатели рассчитаны на разную детонационную стойкость бензина. Поэтому нет разницы в том, заправишь ты автомобиль 95 или 98 бензином. Корреспондент АН в этом утверждении сомневается. Как показала практика, на его автомобиле при заправке 95 бензином расход составляет 6,5 литров на 100 километров. На 98 бензине машина расходует уже около пяти литров на сто километров.

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