В Ростове-на-Дону хотят разрешить парковку на газонах

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20 февраля 2013, 13:53 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Рената Бойко, Ростов-на-Дону ]

Фото с сайта www.zelhome.ru

В скором времени в Ростове-на-Дону могут появиться так называемые «зелёные» парковки. Городские чиновники решили перенять европейский опыт - подобные экологические зоны уже давно есть за границей, передает корреспондент "АН-онлайн".

Сейчас центральные улицы Ростова сильно перегружены - как движущимся, так и припаркованным автотранспортом. Нередко водители, не найдя свободного места, оставляют свои машины прямо на газонах, после чего грязь с колёс этих авто разносится по асфальту на значительное расстояние.

Выступая на заседании городской Думы Ростова-на-Дону, глава Кировского района (одного из двух центральных в городе) Максим Карпенко заявил о скором разрешении, казалось бы, не разрешимой в обозримом будущем проблемы парковок в центре города.

«Парковочного пространства не хватает, автолюбители ставят машины на газонах, тротуарах и полосах движения общественного транспорта», - сообщил собравшимся М. Карпенко. Он отметил, что грунт с газонов выносится на дорожное покрытие, и засоряет его по всей ширине дороги. Кроме того, транспорт, припаркованный на обочинах, препятствует уборке дорог по ночам. «Администрация Кировского района готовит расчёт потребности денежных средств на переоборудование газонов в так называемые зелёные парковки», - уточнил глава Кировского района Ростова-на-Дону.

«Зелёные» же парковки, по словам М. Карпенко, позволяют не только решить насущную задачу - стоящую перед городскими властями вот уже несколько лет - размещения транспорта в постоянно увеличивающемся мегаполисе, но и делать это не за счёт экологии и озеленения. Плюс ко всему такое решение ландшафтного дизайна лишь улучшит внешний вид южной столицы. При этом водители будут иметь полное законное право заезжать на специально созданные для этих целей газоны.

Основой экопарковки является крепкая армированная решётка для газонов, сквозь которую в почву высадят траву. Благодаря чему зелёное покрытие будет в состоянии выдержать серьёзную нагрузку в виде современных автомобилей. Зелёные (экологически чистые) парковки - это относительно новое веяние в городском ландшафтном дизайне. Такие парковки всё чаще появляются в современных городах рядом с бизнес-центрами и новыми жилыми домами. Главная задача такой парковки - увеличить площадь, пригодную для стоянки автомобилей.

Такие парковки выполняют различными способами, например, установкой ячеистых бетонных или пластиковых решёток с заполнением межрешёточного пространства грунтом с посевом семян газонных трав, или с помощью мощения площадки камнем с устройством между элементами мощения «зелёных» швов.

Тем не менее, как показывает опыт городов, в которых такие парковки уже применяются, новшество имеет как свои неоспоримые плюсы, так и существенные минусы. С одной стороны, зелёные парковки - это внесение элемента природы в городскую среду и сохранение зелёной зоны на улицах. С другой стороны, это определённые (иногда – весьма существенные) проблемы по уходу и содержанию. Ведь без надлежащего ухода каждая из экопарковок может превратиться в ещё одну неблагоустроенную площадку с мусором.