Страховая компания никогда не сможет выплатить максимум по ОСАГО

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18 февраля 2013, 16:50 [«Аргументы Недели. Москва», Ягодина Мария, Москва ]

Фото с сайта www.tpp-inform.ru

Гендиректор ООО «Современные страховые технологии» Татьяна Робулец рассказала «АН-онлайн», что если клиент хочет получить ОСАГО дешевле и заплатить минимум, то страховщик никогда не сможет выплатить максимум – не хватит денег.

Т. Робулец, которая также является председателем подкомитета по управлению рисками и взаимодействию с финансовыми институтами Комитета ТПП РФ по промышленному развитию, объяснила, что есть два процесса в страховании ОСАГО, и на данный момент оба негативные. По словам эксперта, первый процесс – это недовольство со стороны клиентов теми выплатами которые производит страховая компания, потому что где-то недоплаты, где-то необоснованные отказы, где-то занижения. «Несколько последних лет ситуация нагнетается – создает негативную ауру. То есть, есть негатив со стороны потребителя», - пояснила она. Второй процесс – проблема со страховыми компаниями. «Даже была такая реклама «Росно попало», - напоминает Т. Робулец.

При этом, по словам эксперта, проблема с тем, чтобы обмануть максимально, выдавить у страховой компании даже необоснованную сумму тоже присутствует. По мнению Т. Робулец, не всегда правы потребители, но и не всегда правы страховщики. «Есть необоснованные отказы, есть занижения выплат. Это все идет в погоне за тем – «а дайте максимальные скидки», необоснованные скидки, любой ценой. Клиент хочет получить дешевле. А если клиент хочет получить дешевле, заплатить минимум, значит страховая компания никогда не сможет выплатить максимум – просто денег не хватит», - поясняет она свою позицию.

Эксперт считает, проблема не в том, что «денег нет у страховых компаний, точнее деньги есть, а они, жулики, не платят». «Просто выплачивают именно по кредиту – там же очень жесткий контроль нормативный со стороны ФСФР России страховых компаний. То есть, высказывания «Синих Ведёрок» верны где-то 50/50 – пополам правды с популизмом», - резюмирует Т. Робулец.

Ранее координатор движения автомобилистов «Синие ведёрки» Сергей Стоянов сообщил «АН-онлайн», что в России есть некое несоответствие между ценами на страховку и выплатами по страховым случаям. Система должна быть логичней, подчеркнул он. А почетный адвокат и вице-председатель «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский вообще заявил, что будет бороться с повышением страховых тарифов, потому как считает страховой бизнес узаконенным грабежом.

Споры об ОСАГО начались с новой силой после того, как крупнейшие страховщики ОСАГО подписали письмо о сложной ситуации на рынке обязательного автогражданского страхования и о своем намерении сократить этот бизнес. В письме отмечается, что сложности возникли в связи с внесением в Госдуму законопроекта о повышении выплат по ОСАГО. Кроме того, Верховный суд постановил недавно, что на ОСАГО должен распространяться закон «О защите прав потребителей».